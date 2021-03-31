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Украине поставят 1 млн доз вакцины от Pfizer

Украине поставят 1 млн доз вакцины от Pfizer Украина получила подтверждение о поставке 1 млн доз вакцины от коронавируса Pfizer
Другие страны
31 марта 2021 г. 08:56
Украине поставят 1 млн доз вакцины от Pfizer
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Украина получила подтверждение о поставке 1 млн доз вакцины от коронавируса Pfizer.

Как передает Report, об этом в интервью Hromadske заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, Киев получил подтверждение от COVAX о выделении стране дополнительно 1 млн доз вакцины Pfizer.

Ляшко отметил, что препарат должны поставить на Украину траншами до конца июня.

Он также рассказал о том, сколько и каких вакцин от COVID-19 будет доставлено в страну в ближайшее время. По словам медика, украинская сторона получила 500 тысяч доз вакцины Covishield (препарат против коронавируса компании AstraZeneca, произведенный в Индии).

"По контракту до конца марта должно было прийти еще миллион доз. Затем следующие 500 000 доз и еще миллион. Однако сейчас в Индии временный запрет на экспорт вакцины, но мы не паникуем, потому что сейчас приходит новая вакцина с такой же платформы - в рамках механизма COVAX", - сообщил Ляшко.

24 февраля на Украине началась вакцинация населения от коронавируса вакциной Oxford/AstraZeneca.

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Версия на английском языке Ukraine to receive 1 million doses of Pfizer vaccine under COVAX
Версия на азербайджанском языке Ukrayna COVAX çərçivəsində “Pfizer” vaksininin 1 milyon dozasını alacaq

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