Украине понадобится до $20 млрд военной помощи в рамках новой инициативы НАТО
Другие страны
- 15 октября, 2025
- 21:39
Украине потребуется от $12 до $20 млрд военной помощи в следующем году в рамках новой инициативы НАТО по закупке американского оружия.
Как передает Report со ссылкой на Al Arabiуa, об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль на оборонном саммите в формате "Рамштайн" в Брюсселе.
Он добавил, что при достаточном финансировании со стороны союзников Украина сможет производить до $10 млн дронов в 2026 году, однако стране также необходимо больше артиллерийских снарядов большой дальности, чтобы давать отпор российской армии.
Последние новости
21:39
Украине понадобится до $20 млрд военной помощи в рамках новой инициативы НАТОДругие страны
21:24
Эрдоган: На АЭС "Аккую" скоро начнется выработка электроэнергииВ регионе
21:13
В Грузии ужесточаются наказания за нарушение правил проведения митинговВ регионе
20:58
Задержаны 13 священнослужителей Арагацотнской епархии Армении - ОБНОВЛЕНО-3В регионе
20:44
Более половины стран НАТО готовы присоединиться к программе PURLДругие страны
20:38
Проекты Азербайджана и Казахстана с участием нефтекомпаний РФ освобождены от санкций БританииЭнергетика
20:33
Хегсет: Если война в Украине не завершится, РФ столкнется с серьезными последствиямиДругие страны
20:25
Обвиняемым в финансовых и экономических преступлениях граждан будет запрещено покидать ГрузиюВ регионе
20:19