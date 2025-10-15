Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Украине понадобится до $20 млрд военной помощи в рамках новой инициативы НАТО

    Другие страны
    • 15 октября, 2025
    • 21:39
    Украине понадобится до $20 млрд военной помощи в рамках новой инициативы НАТО

    Украине потребуется от $12 до $20 млрд военной помощи в следующем году в рамках новой инициативы НАТО по закупке американского оружия.

    Как передает Report со ссылкой на Al Arabiуa, об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль на оборонном саммите в формате "Рамштайн" в Брюсселе.

    Он добавил, что при достаточном финансировании со стороны союзников Украина сможет производить до $10 млн дронов в 2026 году, однако стране также необходимо больше артиллерийских снарядов большой дальности, чтобы давать отпор российской армии.

