Украине понадобится до $20 млрд военной помощи в рамках новой инициативы НАТО

Украине потребуется от $12 до $20 млрд военной помощи в следующем году в рамках новой инициативы НАТО по закупке американского оружия.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabiуa, об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль на оборонном саммите в формате "Рамштайн" в Брюсселе.

Он добавил, что при достаточном финансировании со стороны союзников Украина сможет производить до $10 млн дронов в 2026 году, однако стране также необходимо больше артиллерийских снарядов большой дальности, чтобы давать отпор российской армии.