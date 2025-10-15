NATO-nun yeni təşəbbüsü ilə Ukraynanın 20 milyard dollara qədər hərbi yardıma ehtiyacı olacaq
Digər ölkələr
15 oktyabr, 2025
22:09
NATO-nun ABŞ silahlarını almaq üçün yeni təşəbbüsü çərçivəsində gələn il Ukraynanın 12-20 milyard dollar arasında hərbi yardıma ehtiyacı olacaq.
"Report" "Al Arabiya"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın müdafiə naziri Denis Şmiqal Brüsseldə "Ramşteyn" formatında müdafiə sammitində bildirib.
O əlavə edib ki, müttəfiqlərinin kifayət qədər maliyyəsi ilə Ukrayna 2026-cı ilə qədər 10 milyon dollar dəyərində pilotsuz təyyarələr istehsal edə biləcək. Bununla belə, Rusiya ordusunu dəf etmək üçün ölkənin daha çox uzaqmənzilli artilleriya mərmilərinə də ehtiyacı var.
