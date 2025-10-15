İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    NATO-nun yeni təşəbbüsü ilə Ukraynanın 20 milyard dollara qədər hərbi yardıma ehtiyacı olacaq

    Digər ölkələr
    • 15 oktyabr, 2025
    • 22:09
    NATO-nun ABŞ silahlarını almaq üçün yeni təşəbbüsü çərçivəsində gələn il Ukraynanın 12-20 milyard dollar arasında hərbi yardıma ehtiyacı olacaq.

    "Report" "Al Arabiya"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın müdafiə naziri Denis Şmiqal Brüsseldə "Ramşteyn" formatında müdafiə sammitində bildirib.

    O əlavə edib ki, müttəfiqlərinin kifayət qədər maliyyəsi ilə Ukrayna 2026-cı ilə qədər 10 milyon dollar dəyərində pilotsuz təyyarələr istehsal edə biləcək. Bununla belə, Rusiya ordusunu dəf etmək üçün ölkənin daha çox uzaqmənzilli artilleriya mərmilərinə də ehtiyacı var.

    NATO Ukrayna Hərbi yardım
    Украине понадобится до $20 млрд военной помощи в рамках новой инициативы НАТО

