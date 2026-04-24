Украина заявила об уничтожении объектов "Атлант Аэро" в РФ

Силы обороны Украины 19 апреля атаковали ракетами "Нептун" завод "Атлант Аэро" в Таганроге в Ростовской области РФ.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"Уточнены результаты удара 19 апреля 2026 года украинскими крылатыми ракетами "Нептун" по предприятию "Атлант Аэро" в Таганроге Ростовской области РФ - подтверждено уничтожение двух и повреждение четырех производственных помещений предприятия", - отметили в Генштабе.

Сообщается, что "Атлант Аэро" осуществляет полный цикл проектирования, изготовления и испытания ударно-разведывательных БПЛА типа "Молния", а также комплектующих к БПЛА "Орион".