Украина заявила об уничтожении объектов "Атлант Аэро" в РФ
    • 24 апреля, 2026
    • 14:43
    Украина заявила об уничтожении объектов Атлант Аэро в РФ

    Силы обороны Украины 19 апреля атаковали ракетами "Нептун" завод "Атлант Аэро" в Таганроге в Ростовской области РФ.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

    "Уточнены результаты удара 19 апреля 2026 года украинскими крылатыми ракетами "Нептун" по предприятию "Атлант Аэро" в Таганроге Ростовской области РФ - подтверждено уничтожение двух и повреждение четырех производственных помещений предприятия", - отметили в Генштабе.

    Сообщается, что "Атлант Аэро" осуществляет полный цикл проектирования, изготовления и испытания ударно-разведывательных БПЛА типа "Молния", а также комплектующих к БПЛА "Орион".

    Ukrayna ordusu Taqanroqdakı hərbi müəssisəni "Neptun" raketləri ilə vurub
    Ukrainian Neptune missiles slam Russian drone factory in Taganrog

    При столкновении двух автобусов у Пентагона пострадали десятки человек

    В Нахчыване капитально отремонтируют дороги общей протяженностью более 94 км

    МИД Турции: Мир на Южном Кавказе — ответ попыткам разжигания вражды

    ЕС и США договорились сотрудничать по критически важным минералам

    Азербайджан и Люксембург провели межмидовские политконсультации

    БИГ призвала мировое сообщество дать объективную оценку политике нетерпимости Армении

    В Ханкенди запускают городские автобусные маршруты

    Греция и Азербайджан обсудили сотрудничество в сфере образования

    ЕС не видит условий для возможного смягчения санкций против Ирана

