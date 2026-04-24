    Ukrayna ordusu Taqanroqdakı hərbi müəssisəni "Neptun" raketləri ilə vurub

    • 24 aprel, 2026
    • 15:00
    Ukrayna ordusu Taqanroqdakı hərbi müəssisəni Neptun raketləri ilə vurub

    Ukrayna Müdafiə Qüvvələri aprelin 19-da Rusiyanın Rostov vilayətinin Taqanroq şəhərindəki "Atlant Aero" zavoduna "Neptun" raketləri ilə hücum edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukrayna" Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının "Telegram" kanalına istinadən məlumat yayıb.

    "19 aprel 2026-cı ildə Ukraynanın "Neptun" qanadlı raketləri ilə Rusiyanın Rostov vilayətinin Taqanroq şəhərindəki "Atlant Aero" müəssisəsinə endirilən zərbənin nəticələri dəqiqləşdirilib - müəssisənin iki istehsalat binasının məhv edildiyi və dördünün zədələndiyi təsdiqlənib", - Baş Qərargahdan qeyd edilib.

    Bildirilib ki, "Atlant Aero" "Molniya" tipli zərbə-kəşfiyyat pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) layihələndirilməsi, istehsalı və sınaqlarının tam dövrünü həyata keçirir, həmçinin "Orion" PUA-ları üçün ehtiyat hissələri və komponentlər istehsal edir.

    20:50

    Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    20:42

    Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdır

    20:36

    Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmür

    20:34

    Azərbaycanın qadın güləşçisi Jalə Əliyeva Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb

    20:26

    "Real"ın futbolçusu Dani Seballos baş məşqçi ilə münaqişə yaşadığı üçün heyətdən kənarlaşdırılıb

    20:25

    CNN: Tramp Uitkoff və Kuşneri İranla danışıqlar üçün Pakistana göndərir

    20:20

    Azərbaycan və Lüksemburq Xarici İşlər nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr olub

    20:20

    Avropa liderləri Mertsin Ukraynanın Aİ-yə "aralıq inteqrasiyası"ı təklifini dəstəkləyib

    20:12

    Xankəndidə şəhərdaxili avtobus marşrutları fəaliyyətə başlayır

