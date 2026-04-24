Ukrayna ordusu Taqanroqdakı hərbi müəssisəni "Neptun" raketləri ilə vurub
- 24 aprel, 2026
- 15:00
Ukrayna Müdafiə Qüvvələri aprelin 19-da Rusiyanın Rostov vilayətinin Taqanroq şəhərindəki "Atlant Aero" zavoduna "Neptun" raketləri ilə hücum edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukrayna" Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının "Telegram" kanalına istinadən məlumat yayıb.
"19 aprel 2026-cı ildə Ukraynanın "Neptun" qanadlı raketləri ilə Rusiyanın Rostov vilayətinin Taqanroq şəhərindəki "Atlant Aero" müəssisəsinə endirilən zərbənin nəticələri dəqiqləşdirilib - müəssisənin iki istehsalat binasının məhv edildiyi və dördünün zədələndiyi təsdiqlənib", - Baş Qərargahdan qeyd edilib.
Bildirilib ki, "Atlant Aero" "Molniya" tipli zərbə-kəşfiyyat pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) layihələndirilməsi, istehsalı və sınaqlarının tam dövrünü həyata keçirir, həmçinin "Orion" PUA-ları üçün ehtiyat hissələri və komponentlər istehsal edir.