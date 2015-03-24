​Яценюк предложил утвердить новую конституцию Украины на референдуме

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Основные положения новой украинской конституции должны быть утверждены на всеукраинском референдуме.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник заявил премьер-министр страны Арсений Яценюк на селекторном совещании по вопросам выполнения местных бюджетов.

По его словам, правительство страны в настоящее время делает "свой кусок работы" в этом вопросе - занимается бюджетной децентрализацией.

"А далее президент, правительство, парламент, опираясь на волю народа Украины, будут писать новую украинскую европейскую конституцию", - сказал Яценюк.

По его мнению, в новой редакции конституции должны быть урегулированы вопросы баланса властей, формирования "прозрачной судебной системы, системы борьбы с коррупцией".