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    ​Яценюк предложил утвердить новую конституцию Украины на референдуме

    В новой редакции конституции должны быть урегулированы вопросы баланса властей и формирования прозрачной судебной системы

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Основные положения новой украинской конституции должны быть утверждены на всеукраинском референдуме.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник заявил премьер-министр страны Арсений Яценюк на селекторном совещании по вопросам выполнения местных бюджетов.

    По его словам, правительство страны в настоящее время делает "свой кусок работы" в этом вопросе - занимается бюджетной децентрализацией.

    "А далее президент, правительство, парламент, опираясь на волю народа Украины, будут писать новую украинскую европейскую конституцию", - сказал Яценюк.

    По его мнению, в новой редакции конституции должны быть урегулированы вопросы баланса властей, формирования "прозрачной судебной системы, системы борьбы с коррупцией".

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