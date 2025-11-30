Украина ввела санкции против "Роснефти" и "Лукойла"

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении санкций против ПАО "Роснефть" и группы компаний "Лукойл".

Как передает Report, это следует из заявления украинского лидера в телеграм-канале.

По словам Зеленского, меры синхронизированы с санкционной политикой США и направлены на ослабление финансовых возможностей российского военного комплекса.

"Определил и ключевые приоритеты нашей санкционной политики до конца года: дальнейшая синхронизация санкций с партнерами, подготовка 20-го санкционного пакета ЕС, усиление ограничений против теневого флота, российского военного производства, партнеров и пропагандистов. Скоро будут предприняты новые наши санкционные шаги", - говорится в публикации.