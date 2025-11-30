Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Украина ввела санкции против "Роснефти" и "Лукойла"

    Другие страны
    • 30 ноября, 2025
    • 14:05
    Украина ввела санкции против Роснефти и Лукойла

    Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении санкций против ПАО "Роснефть" и группы компаний "Лукойл".

    Как передает Report, это следует из заявления украинского лидера в телеграм-канале.

    По словам Зеленского, меры синхронизированы с санкционной политикой США и направлены на ослабление финансовых возможностей российского военного комплекса.

    "Определил и ключевые приоритеты нашей санкционной политики до конца года: дальнейшая синхронизация санкций с партнерами, подготовка 20-го санкционного пакета ЕС, усиление ограничений против теневого флота, российского военного производства, партнеров и пропагандистов. Скоро будут предприняты новые наши санкционные шаги", - говорится в публикации.

    Владимир Зеленский российско-украинская война антироссийские санкции
    Elvis

    Последние новости

    14:05

    Украина ввела санкции против "Роснефти" и "Лукойла"

    Другие страны
    13:47

    Беларусь выразила готовность к диалогу с НАТО по безопасности

    Другие страны
    13:40
    Фото

    В ДТП на трассе Баку-Губа скончался пешеход

    Происшествия
    13:36

    Хакан Фидан: Путин готов к миру "при определенных условиях"

    Другие страны
    13:34

    Число погибших при пожаре в Гонконге возросло до 146

    Другие страны
    13:32
    Фото

    В Саудовской Аравии подчеркнули внутриисламскую солидарность в Азербайджане

    Религия
    13:19

    "Бавария" повторила рекорд Бундеслиги по результативности в каждом матче

    Футбол
    13:11
    Видео

    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Армия
    13:07
    Фото

    В Лачыне состоялась церемония закрытия Года "Культурной столицы СНГ – 2025"

    Kультурная политика
    Лента новостей