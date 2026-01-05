На Чукотке теплоход застрял во льдах

Теплоход, перевозивший уголь, застрял во льдах на Чукотке.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказано в сообщении Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Четвертого января 2026 года в акватории Берингова моря в районе поселка городского типа Беринговский Чукотского автономного округа теплоход застрял во льдах. Угрозы безопасности жизни и здоровья членов экипажа нет. Компанией-фрахтователем принимаются меры по организации буксировки судна", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что теплоход успел выгрузить уголь в селе Хатырка.