На Чукотке теплоход застрял во льдах
В регионе
- 05 января, 2026
- 13:52
Теплоход, перевозивший уголь, застрял во льдах на Чукотке.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказано в сообщении Дальневосточной транспортной прокуратуры.
"Четвертого января 2026 года в акватории Берингова моря в районе поселка городского типа Беринговский Чукотского автономного округа теплоход застрял во льдах. Угрозы безопасности жизни и здоровья членов экипажа нет. Компанией-фрахтователем принимаются меры по организации буксировки судна", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что теплоход успел выгрузить уголь в селе Хатырка.
