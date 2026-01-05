Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    На Чукотке теплоход застрял во льдах

    В регионе
    • 05 января, 2026
    • 13:52
    На Чукотке теплоход застрял во льдах

    Теплоход, перевозивший уголь, застрял во льдах на Чукотке.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказано в сообщении Дальневосточной транспортной прокуратуры.

    "Четвертого января 2026 года в акватории Берингова моря в районе поселка городского типа Беринговский Чукотского автономного округа теплоход застрял во льдах. Угрозы безопасности жизни и здоровья членов экипажа нет. Компанией-фрахтователем принимаются меры по организации буксировки судна", - говорится в сообщении.

    В ведомстве сообщили, что теплоход успел выгрузить уголь в селе Хатырка.

