    Минфин Азербайджана подготовил путеводитель для граждан по бюджету на 2026 год

    Финансы
    • 05 января, 2026
    • 14:01
    Минфин Азербайджана подготовил путеводитель для граждан по бюджету на 2026 год

    Министерство финансов Азербайджана подготовило "Бюджетный путеводитель для граждан" по государственному и сводному бюджетам на 2026 год.

    Как сообщает Report, в документе собрана основная информация о параметрах бюджета, источниках формирования доходов и ключевых направлениях расходов.

    В путеводителе также отражены этапы подготовки бюджетного проекта и приоритеты бюджетной политики на 2026 год.

    В частности, в издании представлена информация о финансировании социально-экономических проектов, мерах по укреплению обороноспособности страны, продолжении восстановительных и строительных работ на освобожденных территориях, поддержке экономического развития, социальной защите населения, а также расходах на образование и здравоохранение.

    Отмечается, что "Бюджетный путеводитель для граждан" подготовлен в соответствии с международными стандартами бюджетной прозрачности и направлен на то, чтобы сделать информацию о бюджете более понятной и доступной для населения.

    Maliyyə Nazirliyi "Vətəndaşın büdcə bələdçisi"ni hazırlayıb

