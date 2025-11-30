İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Ukrayna "Rosneft" və "Lukoyl"a qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    • 30 noyabr, 2025
    • 14:44
    Ukrayna Rosneft və Lukoyla qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski "Rosneft" və "Lukoyl" Şirkətlər Qrupuna qarşı sanksiyaların tətbiq edildiyini açıqlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Ukrayna liderinin özünün telegram kanalında verdiyi bəyanatda deyilir.

    Onun sözlərinə görə, tədbirlər ABŞ-ın sanksiya siyasəti ilə sinxronlaşdırılıb və Rusiya hərbi kompleksinin maliyyə imkanlarını zəiflətməyə yönəlib:

    "Mən həmçinin ilin sonuna qədər sanksiya siyasətimizin əsas prioritetlərini müəyyən etdim: sanksiyaların tərəfdaşlarla daha da sinxronlaşdırılması, Aİ-nin 20-ci sanksiya paketinin hazırlanması və kölgə donanmasına, Rusiya hərbi istehsalına, tərəfdaşlarına və təbliğatçılarına qarşı məhdudiyyətlərin gücləndirilməsi. Yaxın vaxtlarda əlavə sanksiya tədbirləri görüləcək".

    Ukrayna "Lukoyl" sanksiya
    Украина ввела санкции против "Роснефти" и "Лукойла"

    Son xəbərlər

    14:50

    Cəmil Həsənli DTX-ya çağırılıb

    Daxili siyasət
    14:49

    "Mançester Siti" və "Liverpul" afrikalı hücumçu ilə maraqlanır

    Futbol
    14:44

    Ukrayna "Rosneft" və "Lukoyl"a qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    14:39

    Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli Azərbaycandan qaçmaq istəyib

    Hadisə
    14:28
    Foto

    TÜRKPA və MDB PA yeni əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    14:12
    Foto

    Türkiyə və İran XİN başçıları arasında görüş başlayıb

    Region
    14:08

    Milli Paralimpiya Komitəsi Özbəkistanda keçirilən beynəlxalq festivalda təmsil olunub

    Fərdi
    13:50

    Honkonqda yanğında ölənlərin sayı 146 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    13:40

    İsrail bütün Qəzza zolağına hava zərbələri endirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti