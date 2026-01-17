Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Украина ввела санкции против Паралимпийского комитета РФ

    Другие страны
    • 17 января, 2026
    • 19:49
    Украина ввела санкции против Паралимпийского комитета РФ

    Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против трех граждан и двух юридических лиц РФ.

    Как передает Report, соответствующий указ президента Украины №60/2026 обнародован на сайте главы государства.

    Рестрикции коснулись, в частности Паралимпийского комитета и Федерации компьютерного спорта России.

    "Среди них – российский боксер и боец, который публично поддерживает агрессию РФ против Украины и одобряет действия оккупантов. Паралимпийский комитет России и его президент, а также Федерация компьютерного спорта России и ее президент. Они используют спортивные площадки для распространения антиукраинских нарративов и российской пропаганды, пытаясь таким образом оправдать вооруженную агрессию РФ против Украины", - говорится в заявлении.

