İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ukrayna Rusiya Paralimpiya Komitəsinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    • 17 yanvar, 2026
    • 20:32
    Ukrayna Rusiya Paralimpiya Komitəsinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Rusiyanın üç vətəndaşına və iki hüquqi şəxsə qarşı sanksiyalar tətbiq edib.

    "Report"un məlumatına görə, Ukrayna Prezidentinin müvafiq fərmanı dövlət başçısının saytında dərc olunub.

    Məhdudiyyətlər, xüsusən də Rusiya Paralimpiya Komitəsinə və Rusiya Kompüter İdmanı Federasiyasına şamil olunub.

    "Onların arasında – Rusiyanın boksçusu və döyüşçüsü var ki, açıq şəkildə Ukraynaya qarşı təcavüzü dəstəkləyir və işğalçıların hərəkətlərini təsdiqləyir. Rusiya Paralimpiya Komitəsi və onun prezidenti, həmçinin Rusiya Kompüter İdmanı Federasiyası və onun prezidenti. Onlar idman meydançalarından anti-Ukrayna narrativlərinin və Rusiya təbliğatının yayılması üçün istifadə edirlər, bununla da Rusiyanın Ukraynaya qarşı silahlı təcavüzünü əsaslandırmağa çalışırlar", – bəyanatda qeyd olunub.

    Ukrayna Rusiya Paralimpiya Komitəsi Volodimir Zelenski
    Украина ввела санкции против Паралимпийского комитета РФ

    Son xəbərlər

    20:50

    İndoneziyada göyərtəsində 11 nəfər olan təyyarə radarlardan itib

    Digər ölkələr
    20:32

    Ukrayna Rusiya Paralimpiya Komitəsinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    20:24

    Hakan Fidan səudiyyəli həmkarı ilə regional gərginlikləri müzakirə edib

    Region
    20:21

    "Real" Arbeloanın rəhbərliyi altında ilk qələbəsini qazanıb

    Futbol
    20:16

    Fransada Azərbaycan Dostları Assosiasiyasına yeni prezident seçilib

    Xarici siyasət
    20:09

    KİV: Karni Trampın Qəzza üzrə Sülh Şurasına daxil olmaq təklifini qəbul edib

    Digər ölkələr
    20:01

    Danimarkada minlərlə insan ABŞ-nin Qrenlandiya siyasətinə qarşı aksiya keçirib

    Digər ölkələr
    19:50

    Ukrayna kəşfiyyatı Rusiyanın ölkənin enerji obyektlərinə hücum planlaşdırdığını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    19:37

    Danimarka və Fransa Qrenlandiya üzərində təlim uçuşları həyata keçirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti