Украина вошла в исполнительный совет ЮНЕСКО на 2025–2029 годы
Другие страны
- 07 ноября, 2025
- 18:34
Украина избрана в Исполнительный совет ЮНЕСКО на 2025–2029 годы с наибольшим количеством голосов.
Как сообщает Report, об этом написал в соцсети Х президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, вместе с другими партнерами Украина будет использовать все возможности ЮНЕСКО для восстановления жизни, защиты наследия и народа.
