Украина вошла в исполнительный совет ЮНЕСКО на 2025–2029 годы

Украина избрана в Исполнительный совет ЮНЕСКО на 2025–2029 годы с наибольшим количеством голосов.

Как сообщает Report, об этом написал в соцсети Х президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, вместе с другими партнерами Украина будет использовать все возможности ЮНЕСКО для восстановления жизни, защиты наследия и народа.