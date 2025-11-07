Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Украина вошла в исполнительный совет ЮНЕСКО на 2025–2029 годы

    Другие страны
    • 07 ноября, 2025
    • 18:34
    Украина избрана в Исполнительный совет ЮНЕСКО на 2025–2029 годы с наибольшим количеством голосов.

    Как сообщает Report, об этом написал в соцсети Х президент Украины Владимир Зеленский.

    По его словам, вместе с другими партнерами Украина будет использовать все возможности ЮНЕСКО для восстановления жизни, защиты наследия и народа.

    Лента новостей