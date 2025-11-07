Ukrayna 2025-2029-cu illər üçün UNESСO-nun İcraiyyə Şurasına üzv seçilib
Digər ölkələr
- 07 noyabr, 2025
- 20:03
Ukrayna ən çox səslə 2025-2029-cu illər üçün UNESСO-nun İcraiyyə Şurasına üzv seçilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
Onun sözlərinə görə, Ukrayna digər tərəfdaşlarla birlikdə həyatı bərpa etmək, irsi və xalqı qorumaq üçün UNESCO-nun bütün imkanlarından istifadə edəcək.
