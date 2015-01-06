Украина вдвое сократила импорт российского газа

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Украина в 2014 году уменьшила импорт газа из России почти в два раза - до 14,5 млрд. куб. м. Часть российского газа в общем балансе импорта уменьшилась до 36,2%. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы оператора газотранспортной системы Украины - ПАО "Укртрансгаз".

"В 2014 году из Российской Федерации для потребностей Украины было импортировано 14,5 млрд. куб. м, что на 11,3 млрд. куб. м меньше показателей предыдущего года. Объем природного газа, который был импортирован из РФ, составляет 36,2% от общего баланса голубого топлива, поступавшего в течение 2014 года в отечественную газотранспортную систему", - говорится в сообщении.

По оперативным данным Центрального диспетчерского департамента "Укртрансгаза", по состоянию на 4 января 2015 года с территории РФ голубое топливо поступает в режиме 39,3 млн. куб. м в сутки, всего с начала этого месяца импортировано 162,3 млн. куб. м газа.

Напомним, реверсом из Европы, по данным Укртрансгаза, в течение 2014 года было импортировано 5,1 млрд. куб. м природного газа.