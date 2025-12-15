Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Украина в третий раз атаковала российскую энергоинфраструктуру на Каспии

    • 15 декабря, 2025
    • 19:18
    Беспилотники Службы безопасности Украины в третий раз за неделю нанесли удар по российским нефтедобывающим платформам в Каспийском море.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

    На этот раз дальнобойные дроны Центра специальных операций "Альфа" СБУ поразили платформу компании "Лукойл-Нижневолжскнефть" на месторождении имени Корчагина. В результате атаки было повреждено критически важное оборудование, из-за чего производственные процессы на объекте остановились.

    Ранее, 11 и 12 декабря, беспилотники СБУ уже атаковали платформы на месторождениях имени Филановского и Корчагина. Месторождение им. Филановского является одним из крупнейших в России и ее секторе Каспийского моря: его запасы оцениваются в 129 млн тонн нефти и около 30 млрд кубометров газа.

    Украина Россия Каспийское море лукойл нефтедобыча
    Ukrayna üçüncü dəfə Xəzərdəki Rusiya enerji infrastrukturuna hücum edib
    Ukrainian drones hit Russian oil production platforms in Caspian Sea for third time this week

