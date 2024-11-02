Украина в кооперации с бельгийской Thales будет производить ракеты для сбивания дронов

Украина подписала меморандум с бельгийской компанией Thales по совместному производству ракет для ПВО.

Украина подписала меморандум с бельгийской компанией Thales по совместному производству ракет для ПВО.

Как передает Report, об этом министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Герман Сметанин написал на своем канале в Telegram.

"Thales Belgium подписала Меморандум о сотрудничестве с украинским оборонным предприятием. Эта договоренность предполагает совместное производство ракет для противодействия вражеским БПЛА", - отметил министр.

Кроме того, добавил министр, ожидается, что в дальнейшем это сотрудничество расширится до передачи технологий и комплектующих к этим ракетам.

"Это сотрудничество усилит украинский оборонно-промышленный комплекс и защиту критической инфраструктуры от вражеских дронов", - отметил Сметанин.