О нас
Report Georgia
Аудио новости

Украина требует извинений от президента Хорватии

Украина требует извинений от президента Хорватии Украина требует от президента Хорватии Зорана Милановича публичного опровержения заявления по поводу членства Украины в НАТО и неуместности помощи Украине в условиях напряженной ситуации на границе с РФ.
Другие страны
25 января 2022 г. 23:33
Украина требует извинений от президента Хорватии

Украина требует от президента Хорватии Зорана Милановича публичного опровержения заявления по поводу членства Украины в НАТО и неуместности помощи Украине в условиях напряженной ситуации на границе с РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник пресс-служба украинского МИД.

"В министерство иностранных дел была приглашена госпожа посол Хорватии в Украине Аница Джамич, до сведения которой была доведена позиция о категорической неприемлемости сегодняшних заявлений президента Хорватии Зорана Милановича в адрес украинского государства. Украина требует от хорватского президента публичного опровержения этих заявлений, а также их неповторения в будущем", - сказано в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Xorvatiya Prezidentinin üzr istəməsini tələb edir

Самое важное

В Азербайджане за сутки выявлено около 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане за сутки выявлено около 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
25 января 2022 г. 17:47
ICGB будет продавать свободные мощности на европейской платформе
ICGB будет продавать свободные мощности на европейской платформе
25 января 2022 г. 17:14
Повредившие памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву арестованы
Повредившие памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву арестованы
25 января 2022 г. 15:14
Центр лечения инвалидов в Баку закрыт из-за коронавируса
Центр лечения инвалидов в Баку закрыт из-за коронавируса
25 января 2022 г. 13:05
В Баку добычей ворвавшегося в дом грабителя стали два маната
В Баку "добычей" ворвавшегося в дом грабителя стали два маната
25 января 2022 г. 10:40
Экс-главе ИВ инкриминируется незаконное хранение оружия
Экс-главе ИВ инкриминируется незаконное хранение оружия
24 января 2022 г. 17:02
Начальник полиции: Шуша полностью очищена от мин
Начальник полиции: Шуша полностью очищена от мин
24 января 2022 г. 14:11
Компании-участницы проекта IAP в феврале соберутся в Баку
Компании-участницы проекта IAP в феврале соберутся в Баку
24 января 2022 г. 13:31
Еще 7 частных больниц будут предоставлять гражданам бесплатные услуги - СПИСОК
Еще 7 частных больниц будут предоставлять гражданам бесплатные услуги - СПИСОК
24 января 2022 г. 13:01
Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов
Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов
24 января 2022 г. 12:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi