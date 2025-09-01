    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган

    Украина созвала внеочередное заседание с Советом НАТО из-за атак РФ

    В Брюсселе в понедельник состоится внеочередное заседание Совета НАТО-Украина.

    Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига в соцсети Х.

    Сибига отметил, что это внеочередное заседание состоится по инициативе Украины и в ответ на недавние массовые воздушные атаки России.

    "Мы ожидаем целенаправленного обсуждения совместных шагов для адекватной реакции на отказ России от мирных усилий и эскалацию террора против украинцев", – заявил Сибига.

    Глава украинского внешнеполитического ведомства поблагодарил НАТО и всех союзников, которые продолжают оказывать поддержку Украине.

    "Москва должна почувствовать более сильное давление как следствие продолжения войны", – добавил он.

    Напомним, в ночь на 28 августа Россия осуществила массированную атаку на украинские регионы, в результате которой сильно пострадала украинская столица Киев.

