Украина созвала внеочередное заседание с Советом НАТО из-за атак РФ
- 01 сентября, 2025
- 14:21
В Брюсселе в понедельник состоится внеочередное заседание Совета НАТО-Украина.
Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига в соцсети Х.
Сибига отметил, что это внеочередное заседание состоится по инициативе Украины и в ответ на недавние массовые воздушные атаки России.
"Мы ожидаем целенаправленного обсуждения совместных шагов для адекватной реакции на отказ России от мирных усилий и эскалацию террора против украинцев", – заявил Сибига.
Глава украинского внешнеполитического ведомства поблагодарил НАТО и всех союзников, которые продолжают оказывать поддержку Украине.
"Москва должна почувствовать более сильное давление как следствие продолжения войны", – добавил он.
Напомним, в ночь на 28 августа Россия осуществила массированную атаку на украинские регионы, в результате которой сильно пострадала украинская столица Киев.