Ukrayna-NATO Şurasının növbədənkənar iclası çağırılıb

    • 01 sentyabr, 2025
    • 14:34
    Bu gün Brüsseldə Ukrayna-NATO Şurasının növbədənkənar iclası keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın xarici işlər naziri Andrey Sibiqa "X" hesabında yazıb.

    O qeyd edib ki, iclas Rusiyanın son kütləvi hava hücumlarına cavab olaraq Ukraynanın təşəbbüsü ilə keçiriləcək.

    "Biz Rusiyanın sülh səylərindən imtina etməsinə və ukraynalılara qarşı terroru gücləndirməsinə adekvat cavab vermək üçün birgə addımların məqsədyönlü şəkildə müzakirə olunacağını gözləyirik", - A.Sibiqa bildirib.

    XİN başçısı Ukraynaya dəstəyi davam etdirən bütün müttəfiqlərə və NATO-ya təşəkkür edib.

    "Moskva müharibənin davam etməsinin nəticəsi olaraq daha güclü təzyiq hiss etməlidir", - o əlavə edib.

    Xatırladaq ki, avqustun 28-nə keçən gecə Rusiya Ukraynanın bölgələrinə kütləvi hücum həyata keçirib.

