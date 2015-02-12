​Адвокат: Савченко может вернуться в Украину в рамках обмена пленными

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Адвокат украинской летчицы Надежды Савченко подтвердил внесение подопечной в список для выдачи в Украину, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

"Неофициально мне подтверждают из Киева, что якобы достигнута договорённость об обмене, и она включена в списки. Это неофициальная информация, я не видел этих списков, надо бумагу увидеть, что за подписи стоят. Но это надёжный источник. В рамках "нормандского формата", в рамках минских соглашений одним из пунктов будет обмен, и она включена в обмен", - заявил адвокат Марк Фейгин.

Ранее о планах вернуть Савченко на Украину заявлял президент страны Петр Порошенко.

В России Надежду Савченко обвиняют в пособничестве при убийстве российских телекорреспондентов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, а также в незаконном пересечении границы РФ.