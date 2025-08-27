    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды Борьба с неоколониализмом

    Украина проведет переговоры по гарантиям безопасности в США 29 августа

    Другие страны
    • 27 августа, 2025
    • 22:38
    Украина проведет переговоры по гарантиям безопасности в США 29 августа

    Украинская делегация направляется в Швейцарию, а затем в США для обсуждения гарантий безопасности.

    Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении на своем телеграм-канале.

    "Завтра - встречи в Швейцарии, в пятницу - Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, встречи с командой президента [США Дональда] Трампа, - сказал он. - Будут привлечены все, кто работает над содержанием гарантий безопасности - военных, политических, экономических компонентов гарантий безопасности".

    Ukrayna avqustun 29-da ABŞ-də təhlükəsizlik təminatları üzrə müzakirələr keçirəcək

