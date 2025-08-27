Украина проведет переговоры по гарантиям безопасности в США 29 августа

Украинская делегация направляется в Швейцарию, а затем в США для обсуждения гарантий безопасности.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении на своем телеграм-канале.

"Завтра - встречи в Швейцарии, в пятницу - Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, встречи с командой президента [США Дональда] Трампа, - сказал он. - Будут привлечены все, кто работает над содержанием гарантий безопасности - военных, политических, экономических компонентов гарантий безопасности".