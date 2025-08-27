Ukrayna avqustun 29-da ABŞ-də təhlükəsizlik təminatları üzrə müzakirələr keçirəcək
Digər ölkələr
- 27 avqust, 2025
- 22:26
Ukrayna nümayəndə heyəti təhlükəsizlik təminatlarını müzakirə etmək üçün İsveçrəyə, oradan da ABŞ-yə gedir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna lideri Volodimir Zelenski özünün teleqram kanalında axşam videomüraciətində bildirib.
"Sabah İsveçrədə, cümə günü isə Amerika Birləşmiş Ştatları, Nyu-York, ABŞ prezidenti Donald Trampın komandası ilə görüşlər baş tutacaq. Təhlükəsizlik təminatlarının məzmunu üzərində işləyənlərin hamısı - hərbi, siyasi, iqtisadi komponentlər cəlb olunacaq", - deyə Zelenski vurğulayıb.
