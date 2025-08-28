Украина поразила российский корабль-носитель ракет "Калибр" в Азовском море

Украинские военные поразили российский носитель крылатых ракет "Калибр" в Азовском море недалеко от временно оккупированного Крыма.

Как сообщает Report об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО Украины) в Telegram канале.

"В Азовском море недалеко от временно оккупированного Крыма был поражен малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М" - носитель крылатых ракет "Калибр". Операцию провели военные Департамента активных действий ГУР МО Украины совместно со спецподразделением "Призраки"", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе атаки воздушный дрон повредил корабельную РЛС, а спецназовцы нанесли удар по самому носителю "Калибров".

"В результате корабль, находившийся в зоне потенциального пуска ракет в Темрюкском заливе, получил повреждения и был вынужден покинуть район боевого дежурства", - говорится в сообщении.