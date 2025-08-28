    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    Украина поразила российский корабль-носитель ракет "Калибр" в Азовском море

    Другие страны
    • 28 августа, 2025
    • 13:04
    Украина поразила российский корабль-носитель ракет Калибр в Азовском море

    Украинские военные поразили российский носитель крылатых ракет "Калибр" в Азовском море недалеко от временно оккупированного Крыма.

    Как сообщает Report об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО Украины) в Telegram канале.

    "В Азовском море недалеко от временно оккупированного Крыма был поражен малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М" - носитель крылатых ракет "Калибр". Операцию провели военные  Департамента активных действий ГУР МО Украины совместно со спецподразделением "Призраки"", - говорится в сообщении.

    По данным ведомства, в ходе атаки воздушный дрон повредил корабельную РЛС, а спецназовцы нанесли удар по самому носителю "Калибров".

    "В результате корабль, находившийся в зоне потенциального пуска ракет в Темрюкском заливе, получил повреждения и был вынужден покинуть район боевого дежурства", - говорится в сообщении.

    #Украина   #Азовское море   #ракетный корабль   #Россия   #Крым   #воздушная атака  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Ukrayna Rusiyaya məxsus "Kalibr" raket daşıyıcı gəmini vurub

    Последние новости

    13:21

    Пашинян раскритиковал администрацию Байдена за политику на Южном Кавказе

    В регионе
    13:21

    В Баку жильцам 15 квартир взорвавшегося здания будет предоставлена ​​временная арендная плата

    Происшествия
    13:20

    Грузия и США обсудили нормализацию между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    13:19

    Главное управление архитектуры и градостроительства Карабахского региона переносится из Барды в Ханкенди

    Инфраструктура
    13:14

    Объявлены сроки подачи заявок на студенческие кредиты

    Наука и образование
    13:14

    Премьер Армении: Гарегин II должен покинуть свой пост

    В регионе
    13:05

    SOCAR в I полугодии увеличил производство дизтоплива на своем заводе в Турции на 7%

    Энергетика
    13:04

    Украина поразила российский корабль-носитель ракет "Калибр" в Азовском море

    Другие страны
    13:03

    В Азербайджане приняты новые госстандарты в сфере телекоммуникаций

    ИКТ
    Лента новостей