Ukrayna Rusiyaya məxsus "Kalibr" raket daşıyıcı gəmini vurub

- 28 avqust, 2025
- 13:11
Ukrayna işğal altında olan Krımda Rusiyaya məxsus "Kalibr" qanadlı raket daşıyıcısını vurub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsinin teleqram kanalında məlumat verilib.
