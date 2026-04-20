Украина поразила два десантных корабля ЧФ России стоимостью $150 млн в Севастополе

    Вооруженные силы Украины сообщили о поражении двух десантных кораблей Военно-морского флота России общей стоимостью около $150 млн во временно оккупированном Крыму.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в сообщении Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

    По информации ведомства, в ночь с 18 на 19 апреля бойцы спецподразделения "Призраки" ГУР нанесли удары по кораблям Черноморского флота РФ, находившимся в Севастопольской бухте.

    Сообщается, что в результате оба судна были выведены из строя.

    По данным украинской разведки, большой десантный корабль (ВДК) проекта 775 "Ямал" - судно 1988 года постройки длиной 112,5 м, способное перевозить до 500 тонн груза, включая бронетехнику и десант. Его ориентировочная стоимость превышает $80 млн.

    ВДК проекта 1171 "Николай Фильченков" - корабль 1975 года постройки с грузоподъемностью до 1000 тонн, что позволяет перевозить десятки единиц бронетехники и значительный десантный контингент. Его стоимость оценивается более чем в $70 млн.

    Кроме того, во временно оккупированном Севастополе, по данным разведки, была уничтожена радиолокационная станция "Подлет-К1" ориентировочной стоимостью около $5 млн.

