Украина получит от Японии кредит на крупную сумму
Другие страны
- 13 сентября, 2025
- 14:23
Украина получит от Японии кредит на сумму $246,5 млн до конца 2025 года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на украинское министерство финансов.
Согласно информации, соответствующее соглашение Украина подписала с Международным банком реконструкции и развития, Киев получит деньги по программе "Поддержка восстановления путем разумного фискального управления" (SURGE).
Ожидается, что до конца текущего в госбюджет Украины будет привлечено $229,7 млн, а оставшаяся часть денег - $16,8 млн будет направлена на капитализацию процентов с целью снижения стоимости обслуживания кредитных обязательств Украины на ближайшие годы.
Отметим, что проект SURGE реализуется в Украине с 2024 года.
Последние новости
14:27
Завтра в Баку ожидаются интенсивные осадкиЭкология
14:23
Украина получит от Японии кредит на крупную суммуДругие страны
14:13
Сборная Азербайджана по баскетболу одержала победу в финале Мировой женской серииКомандные
14:12
Зеленский призвал убедить Китай оказать давление на Москву в прекращении войнуДругие страны
14:00
В ЦАХАЛ заявили, что город Газа уже покинули 250 тыс. человекДругие страны
13:54
Минобороны призывает граждан соблюдать запрет на встречи с новобранцамиАрмия
13:47
Келлог обсудил с Умеровым урегулирование между РФ и УкраинойДругие страны
13:44
Объем иностранных инвестиций в экономику Азербайджана вырос на 38%Финансы
13:40
Фото