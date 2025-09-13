Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Украина получит от Японии кредит на крупную сумму

    Другие страны
    13 сентября, 2025
    • 14:23
    Украина получит от Японии кредит на крупную сумму

    Украина получит от Японии кредит на сумму $246,5 млн до конца 2025 года. 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на украинское министерство финансов.

    Согласно информации, соответствующее соглашение Украина подписала с Международным банком реконструкции и развития, Киев получит деньги по программе "Поддержка восстановления путем разумного фискального управления" (SURGE).

    Ожидается, что до конца текущего в госбюджет Украины будет привлечено $229,7 млн, а оставшаяся часть денег - $16,8 млн будет направлена на капитализацию процентов с целью снижения стоимости обслуживания кредитных обязательств Украины на ближайшие годы.

    Отметим, что проект SURGE реализуется в Украине с 2024 года.

    Украина Япония Министерство финансов кредит госбюджет

