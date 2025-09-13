Ukrayna Yaponiyadan böyük məbləğdə kredit alacaq

İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    • 13 sentyabr, 2025
    • 15:10
    Ukrayna 2025-ci ilin sonuna qədər Yaponiyadan 246,5 milyon ABŞ dolları məbləğində kredit alacaq.

    Bu barədə "Report" Ukrayna Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, Ukrayna müvafiq sazişi Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı ilə imzalayıb. Kiyev "Sağlam fiskal idarəetmə ilə bərpaya dəstək" (SURGE) proqramı çərçivəsində pul alacaq.

    Gözlənilir ki, cari ilin sonuna qədər Ukraynanın dövlət büdcəsinə 229,7 milyon ABŞ dolları cəlb olunacaq, pulun qalan hissəsi - 16,8 milyon ABŞ dolları isə yaxın illərdə Ukraynanın kredit öhdəliklərinə xidmət xərclərinin azaldılması məqsədilə faizlərin kapitallaşdırılmasına yönəldiləcək.

    Qeyd edək ki, SURGE layihəsi 2024-cü ildən Ukraynada həyata keçirilir.

    Украина получит от Японии кредит на крупную сумму

