Украина получила от США грант в размере $1,25 млрд

Украина получила от США безвозмездную помощь (грант) на сумму $1,25 млрд.

Украина получила от США безвозмездную помощь (грант) на сумму $1,25 млрд.

Как передает Report , об этом сообщается на сайте украинского кабинета министров.

"Сегодня, 29 марта, в государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере $1,253 млрд", - говорится в сообщении.

Уточняется, что эти средства были предоставлены США через целевой фонд Всемирного банка в рамках четвертого дополнительного финансирования по поддержке государственных расходов для обеспечения госуправления в Украине.

Американская субсидия будет направлена на частичное возмещение расходов госбюджета Украины, в частности, на пенсионные выплаты, на зарплату госслужащим, сотрудникам бюджетной сферы и военно-промышленного комплекса, пояснили в кабмине Украины. По его данным, с конца февраля прошлого года Украина получила от США $15,5 млрд в форме грантов.

Проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине" предусматривает финансирование от международных доноров на общую сумму $14,9 млрд и €1,4 млрд, добавили в правительстве Украины.