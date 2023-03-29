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Украина получила от США грант в размере $1,25 млрд

Украина получила от США грант в размере $1,25 млрд Украина получила от США безвозмездную помощь (грант) на сумму $1,25 млрд.
Другие страны
29 марта 2023 г. 22:08
Украина получила от США грант в размере $1,25 млрд

Украина получила от США безвозмездную помощь (грант) на сумму $1,25 млрд.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте украинского кабинета министров.

"Сегодня, 29 марта, в государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере $1,253 млрд", - говорится в сообщении.

Уточняется, что эти средства были предоставлены США через целевой фонд Всемирного банка в рамках четвертого дополнительного финансирования по поддержке государственных расходов для обеспечения госуправления в Украине.

Американская субсидия будет направлена на частичное возмещение расходов госбюджета Украины, в частности, на пенсионные выплаты, на зарплату госслужащим, сотрудникам бюджетной сферы и военно-промышленного комплекса, пояснили в кабмине Украины. По его данным, с конца февраля прошлого года Украина получила от США $15,5 млрд в форме грантов.

Проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине" предусматривает финансирование от международных доноров на общую сумму $14,9 млрд и €1,4 млрд, добавили в правительстве Украины.

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