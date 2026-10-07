Украина получила еще 1,2 млрд евро от ЕС в рамках программы USL

Украина получила еще 1,2 млрд евро от Европейского союза в рамках программы Ukraine Support Loan (USL).

Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в Telegram.

По его словам, полученные средства будут направлены на первоочередные оборонные нужды.

"С учетом этого транша Украина получила уже почти 13 млрд евро оборонного финансирования в рамках программы", - написал Корецкий.

Премьер-министр отметил, что Украина продолжает работать с европейскими партнерами, чтобы оставшаяся часть предусмотренного финансирования поступила своевременно и в полном объеме.