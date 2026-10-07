Украина получила еще 1,2 млрд евро от ЕС в рамках программы USL
Другие страны
- 07 октября, 2026
- 13:53
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Украина получила еще 1,2 млрд евро от Европейского союза в рамках программы Ukraine Support Loan (USL).
Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в Telegram.
По его словам, полученные средства будут направлены на первоочередные оборонные нужды.
"С учетом этого транша Украина получила уже почти 13 млрд евро оборонного финансирования в рамках программы", - написал Корецкий.
Премьер-министр отметил, что Украина продолжает работать с европейскими партнерами, чтобы оставшаяся часть предусмотренного финансирования поступила своевременно и в полном объеме.
Ukrayna USL proqramı çərçivəsində Aİ-dən daha 1,2 milyard avro alıb
Ukraine receives another 1.2 billion euros loan from EU
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