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    Украина получила еще 1,2 млрд евро от ЕС в рамках программы USL

    Другие страны
    • 07 октября, 2026
    • 13:53
    Украина получила еще 1,2 млрд евро от ЕС в рамках программы USL

    Украина получила еще 1,2 млрд евро от Европейского союза в рамках программы Ukraine Support Loan (USL).

    Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в Telegram.

    По его словам, полученные средства будут направлены на первоочередные оборонные нужды.

    "С учетом этого транша Украина получила уже почти 13 млрд евро оборонного финансирования в рамках программы", - написал Корецкий.

    Премьер-министр отметил, что Украина продолжает работать с европейскими партнерами, чтобы оставшаяся часть предусмотренного финансирования поступила своевременно и в полном объеме.

    Сергей Корецкий Российско-украинский конфликт Европейский союз (ЕС)
    Ukrayna USL proqramı çərçivəsində Aİ-dən daha 1,2 milyard avro alıb
    Ukraine receives another 1.2 billion euros loan from EU
    44 - Tezliklə
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