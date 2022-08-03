Украина отзывает миротворческий контингент из Косово

Украина отзывает миротворческий контингент из Косово.

Украина отзывает миротворческий контингент из Косово.

Как передает Report, об этом РБК-Украина сообщили в командовании Объединенных сил ВСУ.

"По состоянию на сегодня в Косово, Республика Сербия, находится национальный контингент Вооруженных Сил Украины в составе 40 военнослужащих", - говорится в документе. В ведомстве отметили, что в настоящее время проводятся мероприятия по их возвращению в Украину.

Отзыв осуществляется на основании указа президента от 7 марта 2022 года №114 "Об отзыве национального контингента и национального персонала, которые принимают участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности".

"Возвращение национального контингента будет означать временное прекращение его участия в миссии KFOR (Международных силах по поддержанию мира в Косово под руководством НАТО).", - уточнили в командовании Объединенных сил.