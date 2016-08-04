Украина отказалась принять Михаила Бабича в качестве посла России в Киеве

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Украинская сторона отказалась принимать агреман Михаила Бабича в качестве посла России в Киеве.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

По ее словам, в настоящий момент вопрос назначения посла РФ в Украине снят с повестки дня.

Замглавы МИД подчеркнула, украинского посла в Москве уже давно нет, а Украина ограничена в возможностях нормальной работы. Таким образом, отсутствие российского посла в Киеве не окажет влияния на отношения Украины и России.

Напомним, неделю назад президент России Владимир Путин принял решение об увольнении Михаила Зурабова с поста посла России в Киеве. Затем российская сторона запросила у Киева согласие на назначение послом Михаила Бабича, который является полномочным представителем российского президента в Приволжском округе и работал ранее в силовых структурах.