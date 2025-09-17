Украина обсудит с США гарантии безопасности
Другие страны
- 17 сентября, 2025
- 19:26
Украина обсудит с США детали гарантий безопасности, которые Киев получит на основании 5-й статьи устава НАТО.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Метсолой.
Он сказал, что должны быть приняты двусторонние решения.
Отметим, что 5-я статья устава НАТО предусматривает вмешательство альянса в случае возникновения угрозы безопасности стран-членов и партнеров.
Последние новости
19:36
Зеленский: Первые пакеты по программе PURL для Украины включат ракеты для Patriot и HimarsДругие страны
19:26
Украина обсудит с США гарантии безопасностиДругие страны
19:17
Зеленский: У Украины два плана, первостепенный - это закончить войнуДругие страны
19:07
Кобахидзе: Ряд стран Европы разжигают радикальные настроения в ГрузииВ регионе
19:02
Ведется подготовка встречи Зеленского и Трампа в Нью-ЙоркеДругие страны
18:49
Фото
В Губе обнаружены человеческие останкиПроисшествия
18:48
Зеленский: Сумская операция российских войск провалиласьДругие страны
18:45
Фото
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - ОБНОВЛЕНОИнфраструктура
18:39