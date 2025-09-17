Украина обсудит с США гарантии безопасности

Украина обсудит с США детали гарантий безопасности, которые Киев получит на основании 5-й статьи устава НАТО.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Метсолой.

Он сказал, что должны быть приняты двусторонние решения.

Отметим, что 5-я статья устава НАТО предусматривает вмешательство альянса в случае возникновения угрозы безопасности стран-членов и партнеров.