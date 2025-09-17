Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Украина обсудит с США гарантии безопасности

    Другие страны
    • 17 сентября, 2025
    • 19:26
    Украина обсудит с США гарантии безопасности

    Украина обсудит с США детали гарантий безопасности, которые Киев получит на основании 5-й статьи устава НАТО.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Метсолой.

    Он сказал, что должны быть приняты двусторонние решения.

    Отметим, что 5-я статья устава НАТО предусматривает вмешательство альянса в случае возникновения угрозы безопасности стран-членов и партнеров.

    Зеленский НАТО Дональд Трамп гарантии безопасности
    Ukrayna ABŞ ilə təhlükəsizlik zəmanətlərini müzakirə edəcək

    Последние новости

    19:36

    Зеленский: Первые пакеты по программе PURL для Украины включат ракеты для Patriot и Himars

    Другие страны
    19:26

    Украина обсудит с США гарантии безопасности

    Другие страны
    19:17

    Зеленский: У Украины два плана, первостепенный - это закончить войну

    Другие страны
    19:07

    Кобахидзе: Ряд стран Европы разжигают радикальные настроения в Грузии

    В регионе
    19:02

    Ведется подготовка встречи Зеленского и Трампа в Нью-Йорке

    Другие страны
    18:49
    Фото

    В Губе обнаружены человеческие останки

    Происшествия
    18:48

    Зеленский: Сумская операция российских войск провалилась

    Другие страны
    18:45
    Фото

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    18:39

    Путин обсудил с Моди подготовку визита в Индию

    Другие страны
    Лента новостей