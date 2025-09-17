Ukrayna ABŞ ilə təhlükəsizlik zəmanətlərini müzakirə edəcək
Digər ölkələr
17 sentyabr, 2025
- 19:22
Ukrayna ABŞ ilə onların NATO-nun nizamnaməsindəki 5-ci maddəyə əsasən hansı təhlükəsizlik zəmanətləri almağı müzakirə edəcək.
"Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bu gün Avropa Parlamentinin Prezidenti Roberta Metsola ilə birgə mətbuat konfransında bildirib.
O deyib ki, ikitərəfli qərarlar qəbul edilməlidir.
Qeyd edək ki, NATO Nizamnaməsinin 5-ci maddəsi üzv və tərəfdaş ölkələrin təhlükəsizliyinə təhlükə yarandıqda alyansın müdaxiləsini nəzərdə tutur.
