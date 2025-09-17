İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Digər ölkələr
    • 17 sentyabr, 2025
    • 19:22
    Ukrayna ABŞ ilə təhlükəsizlik zəmanətlərini müzakirə edəcək

    Ukrayna ABŞ ilə onların NATO-nun nizamnaməsindəki 5-ci maddəyə əsasən hansı təhlükəsizlik zəmanətləri almağı müzakirə edəcək.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bu gün Avropa Parlamentinin Prezidenti Roberta Metsola ilə birgə mətbuat konfransında bildirib.

    O deyib ki, ikitərəfli qərarlar qəbul edilməlidir.

    Qeyd edək ki, NATO Nizamnaməsinin 5-ci maddəsi üzv və tərəfdaş ölkələrin təhlükəsizliyinə təhlükə yarandıqda alyansın müdaxiləsini nəzərdə tutur.

