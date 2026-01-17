Украина обсудила с Чехией восстановление жилья и энергетическую устойчивость громад

Президент Чехии Петр Павел и вице-премьер по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Алексей Кулеба обсудили вопросы восстановления жилья и энергетической устойчивости общин.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства.

Президент Чехии в настоящее время находится с визитом в Украину.

Вице-премьер отдельно подчеркнул необходимость в модульном энергетическом оборудовании для громад.

Кулеба отметил вклад Чехии в восстановление регионов. В частности, Чехия взяла патронат над Днепропетровской областью Украины, где помогает с водоочисткой, поставкой генераторов, медицинского оборудования и транспорта, а также поддерживает восстановление школ и больниц. В Киевской области совместно реализуется проект модернизации областной детской больницы стоимостью более 10 млн евро.