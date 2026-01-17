Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 17 января, 2026
    • 13:36
    Украина обсудила с Чехией восстановление жилья и энергетическую устойчивость громад

    Президент Чехии Петр Павел и вице-премьер по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Алексей Кулеба обсудили вопросы восстановления жилья и энергетической устойчивости общин.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Президент Чехии в настоящее время находится с визитом в Украину.

    Вице-премьер отдельно подчеркнул необходимость в модульном энергетическом оборудовании для громад.

    Кулеба отметил вклад Чехии в восстановление регионов. В частности, Чехия взяла патронат над Днепропетровской областью Украины, где помогает с водоочисткой, поставкой генераторов, медицинского оборудования и транспорта, а также поддерживает восстановление школ и больниц. В Киевской области совместно реализуется проект модернизации областной детской больницы стоимостью более 10 млн евро.

