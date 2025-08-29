    Ильхам Алиев Украина ШОС США меморандум

    Украина назвала членство в ЕС основой системы будущих гарантий безопасности

    Другие страны
    • 29 августа, 2025
    • 22:43
    Украина назвала членство в ЕС основой системы будущих гарантий безопасности

    Украина рассматривает гарантии безопасности как состоящие из трех блоков, одним из ключевых из которых является членство в Европейском союзе.

    Как передает Report об это написал Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Telegram, по итогам разговора с президентом Европейского совета Антониу Коштой.

    "Мы  обсудили разработку гарантий безопасности, сейчас ведется работа по финализации всех компонентов. Гарантии будут состоять из трех блоков. Одним из основных мы видим членство Украины в Европейском союзе. Ожидаем, что уже в ближайшее время вместе с Молдовой добьёмся прогресса в этом вопросе", -  заявил он.

    Отдельное внимание было уделено дополнительному финансированию производства украинских дронов и реализации программ SAFE и PURL. Кошта подтвердил готовность содействовать их усилению.

    В ходе разговора стороны обсудили последствия российского обстрела Киева, который накануне унес жизни 25 человек, включая четверых детей.

    По словам президента, Украина остается готовой к встрече на уровне лидеров, о чем ранее говорила как с президентом США Дональдом Трампом, так и с европейскими партнерами.

    Однако со стороны России, отметил он, "никаких сигналов готовности" не поступает. Киев рассчитывает, что 19-й пакет санкций Евросоюза будет действительно сильным.

    Стороны договорились о проведении личной встречи в ближайшее время. Президент Украины отметил, что будет рад видеть Антониу Кошту в Киеве.

    Украина   Европейский союз   Россия  

    Последние новости

    23:09

    В Турции разбился самолет, тушивший лесной пожар

    В регионе
    22:43

    Украина назвала членство в ЕС основой системы будущих гарантий безопасности

    Другие страны
    22:38

    В США предложили новые визовые ограничения для китайских журналистов

    Другие страны
    22:19

    Опубликован текст Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и США

    Внешняя политика
    21:59

    Обнародован срок действия Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и США

    Внешняя политика
    21:54

    Определены сферы сотрудничества между Азербайджаном и США

    Внешняя политика
    21:34
    Фото

    Показания обвиняемого на предварительном следствии в очередной раз подтвердили, что Армения перебрасывала на некогда оккупированные территории Азербайджана оружие, боеприпасы и живую силу

    Внутренняя политика
    21:32

    Госдеп США опубликовал документы, подписанные с Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне

    Внешняя политика
    21:23

    Израиль заявил о ликвидации лидера палестинской ячейки ИГ в секторе Газа

    Другие страны
    Лента новостей