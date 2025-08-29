Украина назвала членство в ЕС основой системы будущих гарантий безопасности

Украина рассматривает гарантии безопасности как состоящие из трех блоков, одним из ключевых из которых является членство в Европейском союзе.

Как передает Report об это написал Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Telegram, по итогам разговора с президентом Европейского совета Антониу Коштой.

"Мы обсудили разработку гарантий безопасности, сейчас ведется работа по финализации всех компонентов. Гарантии будут состоять из трех блоков. Одним из основных мы видим членство Украины в Европейском союзе. Ожидаем, что уже в ближайшее время вместе с Молдовой добьёмся прогресса в этом вопросе", - заявил он.

Отдельное внимание было уделено дополнительному финансированию производства украинских дронов и реализации программ SAFE и PURL. Кошта подтвердил готовность содействовать их усилению.

В ходе разговора стороны обсудили последствия российского обстрела Киева, который накануне унес жизни 25 человек, включая четверых детей.

По словам президента, Украина остается готовой к встрече на уровне лидеров, о чем ранее говорила как с президентом США Дональдом Трампом, так и с европейскими партнерами.

Однако со стороны России, отметил он, "никаких сигналов готовности" не поступает. Киев рассчитывает, что 19-й пакет санкций Евросоюза будет действительно сильным.

Стороны договорились о проведении личной встречи в ближайшее время. Президент Украины отметил, что будет рад видеть Антониу Кошту в Киеве.