Ukrayna Aİ üzvlüyünü gələcək təhlükəsizlik zəmanətləri sisteminin əsası hesab edir
- 29 avqust, 2025
- 23:41
Ukrayna təhlükəsizlik zəmanətlərini üç blokdan ibarət hesab edir, onların əsaslarından biri Avropa İttifaqına (Aİ) üzvlükdür.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Avropa Şurasının Prezidenti Antonio Koşta ilə danışığından sonra teleqram sosial şəbəkəsində yazıb.
"Biz təhlükəsizlik təminatlarının hazırlanmasını müzakirə etdik və hazırda bütün komponentlərin yekunlaşdırılması üzrə iş gedir. Təminatlar üç blokdan ibarət olacaq. Biz Ukraynanın Aİ-yə üzvlüyünü əsaslardan biri kimi görürük. Yaxın gələcəkdə Moldova ilə birlikdə bu məsələdə irəliləyiş əldə edəcəyimizi gözləyirik", - o bildirib.
Danışıqlarda Ukraynanın pilotsuz təyyarələrinin istehsalı, və SAFE və PURL proqramlarının həyata keçirilməsi üçün əlavə maliyyələşdirməyə xüsusi diqqət yetirilib. Koşta onların güclənməsinə kömək etməyə hazır olduğunu təsdiqləyib.
Söhbət zamanı tərəflər Rusiyanın Kiyevi bir gün əvvəl atəşə tutmasının nəticələrini, 25 nəfərin, o cümlədən dörd uşağın həyatına son qoymasını müzakirə ediblər.
Zelenskinin sözlərinə görə, Ukrayna əvvəllər həm ABŞ Prezidenti Donald Tramp, həm də avropalı tərəfdaşlarla müzakirə etdiyi liderlər səviyyəsində görüşə hazırdır.
Bununla belə, o qeyd edib ki, Rusiyadan "hazırlıq siqnalları" gəlmir. Kiyev Aİ-nin 19-cu sanksiyalar paketinin, həqiqətən, güclü olacağını gözləyir.
Tərəflər yaxın vaxtlarda təkbətək görüşün keçirilməsi barədə razılığa gəliblər. Ukrayna Prezidenti qeyd edib ki, Antonio Koştanı Kiyevdə görməkdən şad olacaq.