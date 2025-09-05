Украина нанесла удар по НПЗ в Рязани и нефтебазе в Луганске

Армия Украины нанесла удар с помощью беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани (Россия), а также по нефтебазе в подконтрольном российскими войсками Луганске.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди.

По его словам, рязанский нефтеперерабатывающий завод обладает мощностью в 17,1 млн тонн в год. "Удар был осуществлен совместно с Силами специальных операций, а также Главного управления разведки", - написал Бровди.