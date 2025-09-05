Украина нанесла удар по НПЗ в Рязани и нефтебазе в Луганске
Другие страны
- 05 сентября, 2025
- 10:02
Армия Украины нанесла удар с помощью беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани (Россия), а также по нефтебазе в подконтрольном российскими войсками Луганске.
Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди.
По его словам, рязанский нефтеперерабатывающий завод обладает мощностью в 17,1 млн тонн в год. "Удар был осуществлен совместно с Силами специальных операций, а также Главного управления разведки", - написал Бровди.
Последние новости
11:09
За полгода жертвами хакеров стали около сотни сотрудников 47 госучреждений АзербайджанаИКТ
11:06
Турал Мамедов: Почти 263 млн вредоносных переходов заблокировано через сеть AzStateNetИКТ
11:00
Госслужба: Утечка данных остается одной из главных угроз безопасностиИКТ
10:51
Несколько человек погибли при российских обстрелах Харьковской области Украины за суткиДругие страны
10:51
В Гяндже в доме произошел пожар, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
10:50
Эстония поддержит развитие кибердипломатии в АзербайджанеИКТ
10:45
Фото
Азербайджан и Перу обсудили развитие двусторонних отношенийВнешняя политика
10:38
Азербайджан и Узбекистан обсудили план двустороннего военного сотрудничества на 2026 годАрмия
10:29