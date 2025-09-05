Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026
    Украина нанесла удар по НПЗ в Рязани и нефтебазе в Луганске

    Другие страны
    • 05 сентября, 2025
    • 10:02
    Украина нанесла удар по НПЗ в Рязани и нефтебазе в Луганске

    Армия Украины нанесла удар с помощью беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани (Россия), а также по нефтебазе в подконтрольном российскими войсками Луганске.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди.

    По его словам, рязанский нефтеперерабатывающий завод обладает мощностью в 17,1 млн тонн в год. "Удар был осуществлен совместно с Силами специальных операций, а также Главного управления разведки", - написал Бровди.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Ukrayna Rusiyanın neft emalı zavoduna və bazasına zərbə endirib
    Английская версия Английская версия
    Ukrainian drones strike Russian oil facilities in Ryazan and Luhansk

