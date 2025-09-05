İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026
    Ukrayna Rusiyanın neft emalı zavoduna və bazasına zərbə endirib

    Digər ölkələr
    • 05 sentyabr, 2025
    • 10:11
    Ukrayna Rusiyanın neft emalı zavoduna və bazasına zərbə endirib

    Ukrayna Ordusu pilotsuz uçuş aparatları vasitəsilə Ryazandakı neft emalı zavoduna, eləcə də Rusiya qoşunlarının nəzarətində olan Luqanskdakı neft bazasına zərbə endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks-Ukrayna" Pilotsuz Sistem Qüvvələrinin komandanı Robert Brovdiyə istinadən xəbər verir.

    Onun sözlərinə görə, Ryazan neft emalı zavodu ildə 17,1 milyon ton emal gücünə malikdir. "Zərbə Xüsusi Əməliyyat Qüvvələri və Kəşfiyyat Baş İdarəsi ilə əlaqələndirilmiş qaydada endirilib", - R.Brovdi yazıb.

    Ukrayna Rusiya zərbə Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    Украина нанесла удар по НПЗ в Рязани и нефтебазе в Луганске
    Ukrainian drones strike Russian oil facilities in Ryazan and Luhansk

