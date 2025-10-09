Украина намерена создать войска киберсил ВСУ

Верховная Рада Украины намерена создать Киберсилы в составе ВСУ.

Как передает Report, в первом чтении законопроект поддержали 255 народных депутатов.

Основными задачами Киберсил ВСУ станут наращивание и эффективное применение возможностей киберсдерживания, получение военного преимущества над противником и ослабление его возможностей путем проведения операций в электромагнитном спектре и киберпространстве.

Законопроект предусматривает возможность привлечения гражданских лиц (киберрезервистов) в состав Киберсил ВСУ на период проведения соответствующих мероприятий по киберсдерживанию.

Согласно законопроекту, Киберсилы будут действовать под непосредственным военным руководством главнокомандующего ВСУ, а на политическом уровне в сферах национальной безопасности и обороны государства - под общим руководством верховного главнокомандующего ВСУ - президента Украины.