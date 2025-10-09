Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность

    Украина намерена создать войска киберсил ВСУ

    Другие страны
    • 09 октября, 2025
    • 13:49
    Украина намерена создать войска киберсил ВСУ

    Верховная Рада Украины намерена создать Киберсилы в составе ВСУ.

    Как передает Report, в первом чтении законопроект поддержали 255 народных депутатов.

    Основными задачами Киберсил ВСУ станут наращивание и эффективное применение возможностей киберсдерживания, получение военного преимущества над противником и ослабление его возможностей путем проведения операций в электромагнитном спектре и киберпространстве.

    Законопроект предусматривает возможность привлечения гражданских лиц (киберрезервистов) в состав Киберсил ВСУ на период проведения соответствующих мероприятий по киберсдерживанию.

    Согласно законопроекту, Киберсилы будут действовать под непосредственным военным руководством главнокомандующего ВСУ, а на политическом уровне в сферах национальной безопасности и обороны государства - под общим руководством верховного главнокомандующего ВСУ - президента Украины.

    Украина ВСУ российско-украинская война Верховная рада
    Ukraynada Kiberhücum Qüvvələri yaradılır
    Ukraine establishes Cyber Forces

    Последние новости

    14:26

    Таджикистан и Россия договорились укреплять стратегическое партнерство

    Другие страны
    14:26
    Фото

    В Анкаре состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции

    Армия
    14:24

    Задержанные Израилем турецкие депутаты вернутся в Турцию через Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    14:22
    Фото

    Новым жителям села Вянгли вручены ключи от домов – ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    14:18

    ХАМАС: В рамках сделки из израильских тюрем отпустят свыше 2 тыс. палестинцев

    Другие страны
    14:13

    Ferrari снизила вдвое цель по выпуску электромобилей на 2030 год

    Промышленность
    14:12

    Урсула фон дер Ляйен вновь избежала вотума недоверия

    Другие страны
    14:01

    Британия и Индия усиливают оборонное сотрудничество: контракт на $468 млн и новые инвестиции

    Другие страны
    13:59

    Пашинян: TRIPP откроет возможности для сотрудничества в сфере транспорта и энергетики

    В регионе
    Лента новостей