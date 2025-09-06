Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Украина и Россия готовят новые обмены военнопленными

    06 сентября, 2025
    14:41
    Украина и Россия готовят новые обмены военнопленными

    Украина планирует новые обмены военнопленными с Россией.

    Как передает Report, об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью Новини.LIVE.

    По его словам, работа над обменами продолжается, в частности реализуются стамбульские договоренности по освобождению всех тяжелораненых бойцов.

    Ukrayna və Rusiya yeni hərbi əsir mübadiləsinə hazırlaşır

