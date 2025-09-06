Украина и Россия готовят новые обмены военнопленными

Украина планирует новые обмены военнопленными с Россией.

Как передает Report, об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью Новини.LIVE.

По его словам, работа над обменами продолжается, в частности реализуются стамбульские договоренности по освобождению всех тяжелораненых бойцов.