Ukrayna və Rusiya yeni hərbi əsir mübadiləsinə hazırlaşır
Digər ölkələr
- 06 sentyabr, 2025
- 14:47
Ukrayna Rusiya ilə yeni hərbi əsir mübadiləsi həyata keçirməyi planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsinin nümayəndəsi Andrey Yusov "Novini.LIVE"ə müsahibəsində bildirib.
Onun sözlərinə görə, mübadilə üzərində iş davam edir, xüsusilə də bütün ağır yaralı hərbçilərin azad edilməsi ilə bağlı İstanbul razılaşmaları həyata keçirilir.
