    Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

    • 06 may, 2026
    • 09:44
    Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

    Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 1,12 ABŞ dolları və ya 0,93 % azalaraq 118,56 ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

    Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin iyun fyuçerslərinin qiyməti 114,99 ABŞ dolları təşkil edib.

    Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 1,01 ABŞ dolları və ya 0,87 % azalaraq 115,45 ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.

    Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda bu markadan olan neft "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 31,65 %-dir.

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Azeri Light Azəri-Çıraq-Günəşli yataqlar bloku Neftin qiyməti
    Цена азербайджанской нефти снизилась
    Azeri Light oil price declines in global markets

