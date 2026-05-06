    Цена азербайджанской нефти снизилась

    • 06 мая, 2026
    • 10:00
    Цена азербайджанской нефти снизилась

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $1,12 или 0,93% - до $118,56.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent составила $114,99.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB понизилась на $1,01 или 0,87% - до $115,45 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Azərbaycan nefti ucuzlaşıb
    Azeri Light oil price declines in global markets

