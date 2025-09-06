Украина и Казахстан обсудили развитие двусторонних отношений

Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудили развитие двусторонних отношений в ходе телефонного разговора.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Казахстана.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, выразив обоюдную заинтересованность в его дальнейшем укреплении в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

Мурат Нуртлеу подчеркнул важность продолжения дипломатических усилий по достижению прочного мира на основе принципов международного права, что будет способствовать укреплению стабильности в регионе.