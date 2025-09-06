Ukrayna və Qazaxıstan ikitərəfli münasibətlərin inkişafını müzakirə edib
Digər ölkələr
- 06 sentyabr, 2025
- 14:46
Qazaxıstanın Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Murat Nurtleu və Ukraynanın xarici işlər naziri Andrey Sibiqa telefon danışığı zamanı ikitərəfli münasibətlərin inkişafını müzakirə ediblər.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Qazaxıstan XİN məlumat yayıb.
Nazirlər ikitərəfli və çoxtərəfli formatlarda əməkdaşlığın cari vəziyyətini və inkişaf perspektivlərini müzakirə edərək, qarşılıqlı maraq doğuran müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsində maraqlı olduqlarını bildiriblər.
M.Nurtleu beynəlxalq hüquq prinsipləri əsasında davamlı sülhə nail olmaq üçün diplomatik səylərin davam etdirilməsinin vacibliyini və bunun regionda sabitliyin möhkəmlənməsinə töhfə verəcəyini vurğulayıb.
Son xəbərlər
16:07
"Roma" klubunun yeni kapitanı müəyyənləşibFutbol
15:57
İsrail ordusu Qəzzada binaya zərbə endiribDigər ölkələr
15:45
Azərbaycan və Qətər biznesi tərəfdaşlığı genişləndirirBiznes
15:43
Azərbaycan millisinin sabiq hücumçusu: "İslandiyaya məğlubiyyətin əsas günahkarı Fernandu Santuşdur"Futbol
15:42
Azərbaycanlı rejissorun filmi Venesiya Film Festivalında müsabiqədənkənar bölmədə nümayiş olunubMədəniyyət siyasəti
15:32
Beyləqanda silahlı insident zamanı xəsarət alanların kimliyi məlum olub - YENİLƏNİBHadisə
15:29
"Arsenal"ın futbolçusu karyerasını Türkiyə Super Liqasında davam etdirə bilərFutbol
15:10
Misir XİN başçısı və ABŞ-nin xüsusi nümayəndəsi Qəzzadakı vəziyyəti müzakirə ediblərDigər ölkələr
14:59