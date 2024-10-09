Украина и Хорватия подписали соглашение о безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Хорватии Андрей Пленкович подписали соглашение о долгосрочной поддержке и сотрудничестве.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Хорватии Андрей Пленкович подписали соглашение о долгосрочной поддержке и сотрудничестве.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на Офис президента.

Отмечается, что данное соглашение, которым Хорватия закрепляет свой долг поддерживать Украину до победы в войне, будет действовать в течение 10 лет.

Среди прочего речь идет о сотрудничестве между оборонно-промышленными комплексами двух стран, перспективах совместного оборонного производства и локализации проектов в Украине. Страны также будут изучать возможности укрепления взаимодействия в сфере цифровой устойчивости и кибербезопасности и обмениваться разведывательными данными, говорится в сообщении.

Отмечается, что Хорватия также продолжит предоставлять оборудование и делиться опытом в сфере гуманитарного разминирования.

Также в соглашении содержатся пункты, касающиеся помощи в гуманитарной, энергетической, правовой и научной сферах. Хорватия обязуется поддерживать вступление Украины в ЕС и НАТО.

Напомним, что Хорватия помогает Украине с начала российского0украинского конфликта в 2014 году. Общая сумма помощи с февраля 2022 года составляет около 300 млн евро, страна предоставила 11 оборонных пакетов.

Отметим, что встреча состоялась в рамках визита Зеленского в Хорватию для участия в саммите "Украина - Юго-Восточная Европа".