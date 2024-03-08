Украина денонсировала соглашения в рамках СНГ

Украина денонсирует соглашение СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках.

Украина денонсирует соглашение СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках.

Как передает Report , об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко.

"Такое решение принято на заседании кабинета министров", - написал он в Telegram-канале. Соглашение было подписано в Минске 30 декабря 1991 года.

Кроме того, представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил в своем телеграм-канале, что Украина разрывает соглашение с СНГ о поставках товаров для обеспечения национальных гидрометеорологических служб стран - участниц Содружества. Соглашение было подписано 9 сентября 1994 года в Москве.