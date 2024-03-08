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Украина денонсировала соглашения в рамках СНГ

Украина денонсировала соглашения в рамках СНГ Украина денонсирует соглашение СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках.
Другие страны
8 марта 2024 г. 23:04
Украина денонсировала соглашения в рамках СНГ

Украина денонсирует соглашение СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках.

Как передает Report, об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко.

"Такое решение принято на заседании кабинета министров", - написал он в Telegram-канале. Соглашение было подписано в Минске 30 декабря 1991 года.

Кроме того, представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил в своем телеграм-канале, что Украина разрывает соглашение с СНГ о поставках товаров для обеспечения национальных гидрометеорологических служб стран - участниц Содружества. Соглашение было подписано 9 сентября 1994 года в Москве.

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