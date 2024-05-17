КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap.
Комитет начальников штабов ВС Республики Корея информацию о типе ракеты и дальности полета не приводит.
По информации южнокорейской стороны, в предыдущий раз Пхеньян запустил ракету 22 апреля - тогда была запущена баллистическая ракета малой дальности.
Ранее сообщалось о том, что 22 апреля под руководством лидера КНДР Ким Чен Ына прошли учения по нанесению условного ядерного контрудара с применением реактивных систем залпового огня калибра 600 мм.