КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap.

Комитет начальников штабов ВС Республики Корея информацию о типе ракеты и дальности полета не приводит.

По информации южнокорейской стороны, в предыдущий раз Пхеньян запустил ракету 22 апреля - тогда была запущена баллистическая ракета малой дальности.

Ранее сообщалось о том, что 22 апреля под руководством лидера КНДР Ким Чен Ына прошли учения по нанесению условного ядерного контрудара с применением реактивных систем залпового огня калибра 600 мм.