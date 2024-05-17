Испания не будет разрешать заход в свои порты судам с оружием для Израиля

Испания не будет разрешать заход в свои порты судам с оружием для Израиля

Правительство Испании не будет разрешать заход в порты королевства судам, которые перевозят вооружения в Израиль.

https://static.report.az/photo/45a32c48-4630-3e4b-a44d-dae6373c4aa2.jfif https://static.report.az/photo/45a32c48-4630-3e4b-a44d-dae6373c4aa2.jfif